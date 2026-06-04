Украинка Костюк не пожала руку Андреевой после поражения на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от традиционного рукопожатия со своей соперницей из России Миррой Андреевой после Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).
По окончании поединка украинская спортсменка демонстративно не направилась к центральной сетке для традиционного рукопожатия с оппоненткой.
4 июня Мирра Андреева одержала победу над Мартой Костюк и вышла в финал турнира «Ролан Гаррос». Встреча российской и украинской теннисисток завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой. По словам спортсменки из России, она рада, что «смогла отомстить» за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира.
Костюк накануне «Ролан Гаррос» пожаловалась на российских соперниц из-за того, что они не хотят обсуждать политическую ситуацию в мире. Она добавила, что считает «стратегию молчания» неправильной и хочет видеть более четкую позицию.
Ранее украинская теннисистка Александра Олейникова заявила, что отказывается участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей венгерской сопернице Анне Бондар на турнире в Румынии.