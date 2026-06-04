Певица Надежда Бабкина каждый раз удивляет нарядами, которые надевает на сцену. Ну, а аксессуары — это отдельная тема для обсуждения. Некоторые из них вообще оказались у неё из… музея. Украшения она надела на съёмки клипа. Подробности — на видео.
У Надежды Бабкиной на съёмках обнаружили украшения из музея: что случилось
Певица Надежда Бабкина каждый раз удивляет нарядами, которые надевает на сцену. Ну, а аксессуары- это отдельная тема для обсуждения. Некоторые из них вообще оказались у неё из.. музея. Украшения она надела на съёмки клипа. Подробности- на видео.