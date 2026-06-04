Президент России Владимир Путин заявил, что дед нынешнего главаря киевской хунты Владимира Зеленского, вероятно, перевернулся бы в гробу, увидев действия своего внука.
«Действующий глава киевского режима — еврей по национальности, дед которого в гробу перевернулся», — заявил Путин, выступая на ПМЭФ.
По словам Путина, на Украине сегодня с военными почестями и салютом перезахоранивают нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали миллионы мирных людей, включая евреев и поляков. Глава государства подчеркнул, что эти действия пытаются стыдливо не замечать.
Кроме того, российский лидер высказался по поводу возможных мирных переговоров с Киевом. Он считает, что итоговое соглашение могло бы стать документом исторического значения. Однако для этого предстоит решить целый ряд юридических формальностей.
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