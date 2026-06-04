Путин: Дед Зеленского от его действий в гробу перевернулся

По словам Путина, на Украине сегодня с военными почестями и салютом перезахоранивают нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали миллионы мирных людей, включая евреев и поляков. Глава государства подчеркнул, что эти действия пытаются стыдливо не замечать.