Путин сказал пять слов на немецком, говорят о Шрёдере

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с главами мировых СМИ. На ней глава государства заявил, что Россия не может доверять посредникам, выступающим за ее поражение. Дальше Путин перешел на немецкий язык, говоря о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.