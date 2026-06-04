5 июня в Ростовской области ожидаются ливни

По прогнозам метеорологических сервисов, погода в Ростовской области в пятницу, 5 июня 2026 года, ожидается тёплой, но неустойчивой.
Днём воздух прогреется до +23…+27°C, а ночью температура составит около +14…+16°C. Атмосферное давление будет находиться на уровне 754 мм рт. ст., а влажность воздуха составит около 80%.
В первой половине дня, особенно утром, ожидаются сильные ливневые дожди и грозы, во время которых порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Однако к вечеру погода начнёт улучшаться: облачность уменьшится, и осадки прекратятся.
В целом день будет комфортным, но из-за вероятного прохождения грозового фронта при планировании поездок или мероприятий на открытом воздухе рекомендуется следить за актуальными штормовыми предупреждениями от МЧС.