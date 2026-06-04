Путин: В Европе стыдливо не замечают перезахоронения нацистов на Украине

«Послушайте, коллеги, все видели, никто не говорил. Перезахоронение нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали евреев, поляков. Миллион ни в чем неповинных людей. И сейчас на Украине их останки с военными почестями перезахоронили. С салютом. Стараются стыдливо не замечать», — заявил Путин.