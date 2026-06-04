Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: В Европе стыдливо не замечают перезахоронения нацистов на Украине

Путин прокомментировал помпезные перезахоронения нацистов на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Выступая на полях ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин прокомментировал молчание Евросоюза на тему помпезных перезахоронений нацистов на Украине, а также героизацию коллаборантов и военных преступников киевским режимом. Путин отметил, что почти все в ЕС стыдливо стараются не замечать этот шабаш.

«Послушайте, коллеги, все видели, никто не говорил. Перезахоронение нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали евреев, поляков. Миллион ни в чем неповинных людей. И сейчас на Украине их останки с военными почестями перезахоронили. С салютом. Стараются стыдливо не замечать», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что из всей Европы только Польша хоть как-то, пусть и вяло, отреагировала на это кощунство. Еще была реакция от Израиля, но даже более слабая, хотя украинские нацисты сгубили более миллиона евреев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше