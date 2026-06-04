Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти предупредили об изменении режима светофора на оживленном перекрестке

Речь идет о светофоре на пересечении ул. Ген. Озерова и Гаражной.

В Калининграде изменился режим работы светофора на пересечении улиц Ген. -лейт. Озерова и Гаражной. Сигнальное устройство было перенастроено в рамках продолжения работы по приведению светофоров в соответствие с требованиями ГОСТ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Очередной светофорный объект, где выполнили разделение движения пешеходов и поворачивающих транспортных средств, пересекающих направление движения пешеходов в одной фазе светофорного цикла — № 065 на пересечении улиц Ген. -лейт. Озерова — Гаражной. Участников движения просят быть внимательными друг к другу и к сигналам светофора!» — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше