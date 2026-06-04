Горвласти предупредили об изменении режима светофора на оживленном перекрестке

В Калининграде изменился режим работы светофора на пересечении улиц Ген. -лейт. Озерова и Гаражной. Сигнальное устройство было перенастроено в рамках продолжения работы по приведению светофоров в соответствие с требованиями ГОСТ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.