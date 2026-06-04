Горвласти предупредили об изменении режима светофора на оживленном перекрестке

В Калининграде изменился режим работы светофора на пересечении улиц Ген. -лейт. Озерова и Гаражной. Сигнальное устройство было перенастроено в рамках продолжения работы по приведению светофоров в соответствие с требованиями ГОСТ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
«Очередной светофорный объект, где выполнили разделение движения пешеходов и поворачивающих транспортных средств, пересекающих направление движения пешеходов в одной фазе светофорного цикла — № 065 на пересечении улиц Ген. -лейт. Озерова — Гаражной. Участников движения просят быть внимательными друг к другу и к сигналам светофора!» — говорится в сообщении.
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