Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече

3 июня Владимир Зеленский заявил, что готов на проведение прямых переговоров с Владимиром Путиным ради завершения конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, он готов начать консультации, чтобы не ждать, когда Соединенные Штаты разберутся с конфликтами, которые считают более важными для себя, прежде чем вернутся к конфронтации РФ и Украины.