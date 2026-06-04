Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 4 июня, опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.
Он заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех».
— Попытка установить реальную тишину — лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальной остановкой огня, если вы этого захотите, — говорится в письме.
По словам украинского президента, переговоры должны проходить при участии Соединенных Штатов и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.
Зеленский также отметил, что Украина продолжит сопротивление, если конфликт не будет остановлен, и призвал Россию принять решение о его завершении. В качестве возможных площадок для встречи он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, передает Lenta.ru.
3 июня Владимир Зеленский заявил, что готов на проведение прямых переговоров с Владимиром Путиным ради завершения конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, он готов начать консультации, чтобы не ждать, когда Соединенные Штаты разберутся с конфликтами, которые считают более важными для себя, прежде чем вернутся к конфронтации РФ и Украины.