Владимир Григорьев, много лет принимавший участие в издании книг Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, рассказал о прощальном появлении выдающейся писательницы на публике, её последней книге и отношении к молодым талантам.
Владимир Григорьев сравнил уход Богуславской с уходом эпохи
Владимир Григорьев, много лет принимавший участие в издании книг Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, рассказал о прощальном появлении выдающей писательницы на публике, её последней книге и отношении к молодым талантам.