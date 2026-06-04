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Владимир Григорьев сравнил уход Богуславской с уходом эпохи

Владимир Григорьев, много лет принимавший участие в издании книг Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, рассказал о прощальном появлении выдающей писательницы на публике, её последней книге и отношении к молодым талантам.

Владимир Григорьев, много лет принимавший участие в издании книг Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, рассказал о прощальном появлении выдающейся писательницы на публике, её последней книге и отношении к молодым талантам.