Гендиректор «Билайна»: с чрезмерным доверием к ИИ нужно что-то делать

На конференции ЦИПР в мае господин Анохин заявлял, что четверть российских компаний уже интегрировали искусственный интеллект в коммерческие операции и около 20% работают над этим. При этом 37% организаций используют ИИ ситуативно, а 17% присматриваются к новым технологиям. По его словам, многие компании сталкиваются с проблемой теневого ИИ, когда сотрудники используют нейросети для рабочих задач в обход корпоративных правил. Это сопряжено с рисками утечки корпоративных и личных данных.