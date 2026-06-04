Путин: возрождение нацизма на Украине — это угроза всем нам

Президент РФ Владимир Путин назвал возрождение нацизма на Украине угрозой не только для России, но и для всего мира. Об этом он заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Но вы знаете, какая угроза от возрождения нацизма? Для всех. Мало того, что оружие расползается с территории Украины. Но нацизм возрождается. Что с этим делать потом?» — отметил Путин.
Онлайн-трансляция.
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