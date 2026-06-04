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Путин: возрождение нацизма на Украине — это угроза всем нам

Путин заявил, что на Украине продолжает возрождаться нацизм, несущий в себе угрозу для России и всего мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин назвал возрождение нацизма на Украине угрозой не только для России, но и для всего мира. Об этом он заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Но вы знаете, какая угроза от возрождения нацизма? Для всех. Мало того, что оружие расползается с территории Украины. Но нацизм возрождается. Что с этим делать потом?» — отметил Путин.

Президент также прокомментировал молчание Евросоюза на тему помпезных перезахоронений нацистов на Украине. По словам Путина, почти все в ЕС стыдливо стараются этого не замечать. При этом он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский чествует нацистов, против которых сражался его дед.

Онлайн-трансляция.

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