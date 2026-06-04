Путин: возрождение нацизма на Украине — это угроза всем нам

«Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Но вы знаете, какая угроза от возрождения нацизма? Для всех. Мало того, что оружие расползается с территории Украины. Но нацизм возрождается. Что с этим делать потом?» — отметил Путин.