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В Ростовской области ИИ внедрят в сферы здравоохранения и ЖКХ

Донской губернатор обсудил внедрение цифровых технологий в здравоохранение и ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с гендиректором ПАО «ВымпелКом» Сергеем Анохиным развитие цифровизации региона. Встреча состоялась на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба главы донского региона.

В рамках встречи обсудили внедрение современных технологий в здравоохранение: от защищенного хранения данных и телемедицины до проектов с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание уделили созданию единой кардиологической системы с ИИ. Теперь в регионе, на тестовой площадке, запустят пилотный проект.

Также говорили о цифровизации в ЖКХ, в частности, о системе видеоаналитики для контроля за вывозом мусора. Камеры с ИИ могут круглосуточно оценивать ситуацию и фиксировать номера мусоровозов.

Сотрудничество позволит внедрить передовые цифровые решения, и это напрямую повлияет на качество жизни людей, а также на инвестпривлекательность Ростовской области.

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