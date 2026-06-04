В Ростовской области ИИ внедрят в сферы здравоохранения и ЖКХ

В рамках встречи обсудили внедрение современных технологий в здравоохранение: от защищенного хранения данных и телемедицины до проектов с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание уделили созданию единой кардиологической системы с ИИ. Теперь в регионе, на тестовой площадке, запустят пилотный проект.