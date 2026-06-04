«Только об этом просим»: Путин заявил, что у Москвы есть лишь одно пожелание к Армении

«Мы только об этом просим, тем более, что сам премьер-министр Пашинян, он совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее», — уточнил Путин, выступая на ПМЭФ.