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«Только об этом просим»: Путин заявил, что у Москвы есть лишь одно пожелание к Армении

Путин призвал Армению быстрее провести референдум по вступлению в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сообщил, что у Москвы есть всего одно пожелание к Еревану. Российский лидер предложил армянским властям как можно быстрее провести референдум о возможном вступлении страны в Евросоюз.

«Мы только об этом просим, тем более, что сам премьер-министр Пашинян, он совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба — сделайте это как можно быстрее», — уточнил Путин, выступая на ПМЭФ.

Также российский лидер затронул тему будущего экономических стандартов. Глава государства выразил надежду, что когда-нибудь требования Евразийского экономического союза и Евросоюза придут к общему знаменателю. Он поделился ожиданием, что в исторической перспективе эти стандарты полностью совпадут.

Онлайн-трансляция.

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