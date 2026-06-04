Путин: РФ заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не в оценке Рубио

Россия заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не в оценке государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.
«Вы ссылались на заявление господина Рубио. Кто-то его поддерживает, кто-то атакует. госсекретарь говорит по вопросу внутри страны, но нас интересует реальная ситуация на этом направлении. Как она выглядит?» — высказался президент.
Путин заявил, что сейчас Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения. При этом на Украине наблюдается катастрофическая нехватка личного состава в рядах ВСУ.
Онлайн-трансляция.