Младшего брата короля Карла III заметили с синяком на щеке

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются в вину неправомерные действия на госслужбе, включая пересылку Эпштейну правительственных документов. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. 19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили, а в его резиденции прошли обыски. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных Эпштейну до других преступлений сексуального характера. Сам он отрицает свою вину.