Нижний Новгород не примет Матч звёзд КХЛ 2027 года

«В первый сезон хотелось бы поставить многие процессы на поток. Это крайне важно, потому что там есть множество процессов, новая арена одновременно и хоккейная, и концертная. Надо понять, какие расходы будут. И в первую очередь нужно сделать для “Торпедо” домашние матчи на высоком уровне, а уже после этого — брать другие обязательства. Часто ведь можно бежать впереди паровоза, и такие примеры у нас, к сожалению, были», — сказал Максим Гафуров «Матч ТВ».