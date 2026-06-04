Нижний Новгород не примет Матч звёзд КХЛ 2027 года

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор ХК «Динамо» (Минск) Артём Каркоцкий подписали соглашение о проведении Недели звёзд хоккея 2027 года на «Минск-Арене», которая вмещает 15 086 зрителей. Ранее среди претендентов называли новую арену в Нижнем Новгороде.
Впервые лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги собрались в Минске в 2010 году. Спустя 17 лет звёзд КХЛ снова будут ждать в столице Беларуси.
Председатель правления ХК «Торпедо» Максим Гафуров считает, что Нижнему Новгороду и не стоило торопиться с проведением Матча звёзд.
«В первый сезон хотелось бы поставить многие процессы на поток. Это крайне важно, потому что там есть множество процессов, новая арена одновременно и хоккейная, и концертная. Надо понять, какие расходы будут. И в первую очередь нужно сделать для “Торпедо” домашние матчи на высоком уровне, а уже после этого — брать другие обязательства. Часто ведь можно бежать впереди паровоза, и такие примеры у нас, к сожалению, были», — сказал Максим Гафуров «Матч ТВ».
Сезон 2026/27 «Торпедо» планирует провести в ледовом дворце «VOLGA Арена», вмещающем 12 000 зрителей.