«Уровень — колонизация Марса»: В Госдуме оценили идею стройки века между Россией и США

Особую роль в такой схеме могли бы сыграть остров Ратманова со стороны России и остров Крузенштерна со стороны США. Они находятся примерно посередине маршрута и теоретически могут использоваться как промежуточные точки для проходки и вентиляции, что позволило бы разделить гигантскую подземную магистраль на два более управляемых участка.