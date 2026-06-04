Путин: РФ наступает километрами, поэтому Украина просит приостановить конфликт

Президент России Владимир Путин пообщался с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ. Он затронул тему Украины и СВО. Глава государства отметил, что Украина хочет остановки боевых действий, потому что ВС РФ движутся километрами в Запорожской области и на остальных участках.