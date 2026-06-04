Присяжные признали виновным в убийстве ветерана ВОВ спустя 15 лет

В Калининградской области спустя 15 лет удалось добиться справедливости по делу о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт жителю Гвардейского района, который в ночь на 25 января 2011 года вместе со своим знакомым расправился с 88-летним фронтовиком.
Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. И только благодаря системной работе следователей регионального Следственного комитета и оперативников уголовного розыска УМВД удалось восстановить картину произошедшего и найти виновных. Ключевую роль сыграло сопоставление фактов, известных на момент возбуждения дела, повторный анализ свидетельских показаний и кропотливая работа с доказательствами.
Версия следствия, полностью подтверждённая в суде, выглядит следующим образом. В ночь на 25 января 2011 года обвиняемый, которому на тот момент было 25 лет, и его знакомый проникли в квартиру ветерана в Гвардейском районе. Они избили пожилого мужчину, нанесли ему удар ножом в шею, а затем задушили подушкой. После расправы злоумышленники похитили из квартиры 280 тысяч рублей и государственные награды СССР и Российской Федерации, которые принадлежали фронтовику. Среди похищенного — орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие знаки отличия. С места преступления убийцы скрылись.
Второй фигурант вскоре после убийства покинул Калининградскую область, уехал в другой регион и позже скончался. В связи с его смертью уголовное преследование в отношении него было прекращено.
В ходе расследования следователи проделали колоссальный объём работы: допросили свидетелей, провели проверки показаний на месте и очные ставки, назначили и провели множество судебных экспертиз — от судебно-медицинских и молекулярно-генетических до искусствоведческих и психиатрических.
Особого внимания заслуживает личность самого подсудимого. Выяснилось, что в 2003 году он уже был осуждён за убийство и незаконное проникновение в жилище. То есть к моменту расправы над ветераном он уже имел опыт совершения особо тяжких преступлений.
Сам обвиняемый на протяжении всего процесса не признавал вину и отрицал причастность к убийству. Однако государственный обвинитель прокуратуры Калининградской области представил коллегии присяжных неопровержимые доказательства. В результате присяжные вынесли единогласный обвинительный вердикт, признав мужчину виновным по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем) и по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере).
Теперь на основании вердикта присяжных суд вынесет приговор. Учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений и тот факт, что жертвой стал ветеран Великой Отечественной войны, а сам подсудимый уже имел судимость за убийство, наказание, скорее всего, будет максимально суровым. Это дело — редкий пример того, как спустя полтора десятилетия удалось восстановить справедливость и доказать вину преступника, который, казалось бы, ушёл от ответственности.