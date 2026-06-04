Присяжные признали виновным в убийстве ветерана ВОВ спустя 15 лет

Версия следствия, полностью подтверждённая в суде, выглядит следующим образом. В ночь на 25 января 2011 года обвиняемый, которому на тот момент было 25 лет, и его знакомый проникли в квартиру ветерана в Гвардейском районе. Они избили пожилого мужчину, нанесли ему удар ножом в шею, а затем задушили подушкой. После расправы злоумышленники похитили из квартиры 280 тысяч рублей и государственные награды СССР и Российской Федерации, которые принадлежали фронтовику. Среди похищенного — орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие знаки отличия. С места преступления убийцы скрылись.