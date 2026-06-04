Газон, съемки с Лариным и мечты о море: о чем говорили на пресс-конференции сборной России по футболу в Волгограде

Сегодня состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и двух игроков команды Антона и Алексея Миранчуков. Один из первых вопросов, адресованных главному тренеру, касался качества поля на Волгоград Арене. Его попросили оценить состояние газона по 10-балльной шкале. Однако Валерий Карпин отказался отвечать на этот вопрос, вспомнив, что однажды он высказался о качестве газона, а в заголовках затем прозвучало, что он его назвал плохим. Главный тренер адресовал этот вопрос игрокам. И добавил все-таки, что, как по нему, так оно идеальное.