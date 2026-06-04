«Как там говорили? Хайли лайкли»: Путин о голословных обвинениях Европы

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нет ни одного доказательства якобы кибератак или провокаций со стороны России на территориях европейских стран. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).