Путин: Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а РФ рассчитывает «вдолгую»

«Наши компании от этого выигрывают, но это все носит временный, кратковременный характер. Мы бы хотели выстраивать отношения вдолгую», — заявил президент, говоря о нефтяных доходах и росте цен на топливо в мире.
Напомним, что Путин последовательно и давно выступает за единственное решение, которое раз и навсегда закрыло бы вопрос конфликта на Ближнем Востоке — за создание суверенного палестинского государства.
Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
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