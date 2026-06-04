Путин: Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а РФ рассчитывает «вдолгую»

Российские компании имеют свои плюсы от кризиса, созданного войной США и Израиля с Ираном. Однако это краткосрочные выгоды, на которые нельзя опираться. РФ стремится, прежде всего, к долгосрочным перспективам. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на полях ПМЭФ-2026.