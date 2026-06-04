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Путин: Выгоды от кризиса вокруг Ирана краткосрочные, а РФ рассчитывает «вдолгую»

Путин заявил, что компании России выигрывают от конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Российские компании имеют свои плюсы от кризиса, созданного войной США и Израиля с Ираном. Однако это краткосрочные выгоды, на которые нельзя опираться. РФ стремится, прежде всего, к долгосрочным перспективам. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на полях ПМЭФ-2026.

«Наши компании от этого выигрывают, но это все носит временный, кратковременный характер. Мы бы хотели выстраивать отношения вдолгую», — заявил президент, говоря о нефтяных доходах и росте цен на топливо в мире.

Напомним, что Путин последовательно и давно выступает за единственное решение, которое раз и навсегда закрыло бы вопрос конфликта на Ближнем Востоке — за создание суверенного палестинского государства.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

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