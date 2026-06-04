Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мне сожгли кожу»: Алёна Свиридова рассказала о неудачном лазере и о страхе перед уколами

Алёна Свиридова сейчас вообще редко появляется на публике.

Алёна Свиридова сейчас вообще редко появляется на публике. Недавно стала бабушкой, только внучка живёт в другой стране — так что особо не понянчишь.

При этом раз в полгода она ходит к косметологу что-то себе подколоть, но радикальных вещей боится. «Я это никогда не скрываю, но радикально боюсь что-то делать. Не дай бог мне не свернуть с этого правильного пути», — говорит певица.

С мамой у них свои разговоры про возраст. Мама, мол, не наденет декольте — шея вся в морщинах. А Алёна ей отвечает: «Мама, ничего что у тебя лицо в морщины?» К чему себя корчить, считает она. А молодым и красивым вообще лучше ничего с собой не делать.

Гиалуронку Свиридова не колет — притягивает воду, лицо будет отёкшее. А всего остального боится. Но один раз решилась на лазер. И вот что она про это говорит: «Слава богу, что это было не на лице, потому что мне сожгли кожу». В суд на косметологов не пошла, не ругалась — ругала только себя: зачем поддалась на эту провокацию.