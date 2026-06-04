«Мне сожгли кожу»: Алёна Свиридова рассказала о неудачном лазере и о страхе перед уколами

Гиалуронку Свиридова не колет — притягивает воду, лицо будет отёкшее. А всего остального боится. Но один раз решилась на лазер. И вот что она про это говорит: «Слава богу, что это было не на лице, потому что мне сожгли кожу». В суд на косметологов не пошла, не ругалась — ругала только себя: зачем поддалась на эту провокацию.