FutureToday назвала лидеров рейтинга лучших работодателей России

«Яндекс» занял первое место в общем рейтинге, «Сибур» — в рейтинге целевых аудиторий. В исследовании участвовали 19 273 студента из 681 ссуза во всех федеральных округах России.
Компанию «Яндекс» выбрали 19,5% респондентов. На втором месте оказался VK (ранее Mail.ru Group) с 16,9%, на третьем — Ozon с 16,8%. В первую пятерку также вошли 2ГИС с 14,5% и РЖД с 10%.
Далее в топ-10 расположились: DNS (9,7%), «Газпром» (9,6%), «Золотое яблоко» (9,5%), Т-банк (9,1%) и «Сбер» (8,9%). В прошлом году третье место занимала DNS, однако в новом рейтинге компания опустилась на шестую позицию.
Во второй номинации — рейтинге целевых аудиторий, где работодатели выбирали наиболее важные для себя сегменты ссузов, — лидером стал «Сибур». Его привлекательность как работодателя оценили 31% респондентов. Второе место заняли РЖД с 30,1%, третье — ВТБ с 16,6%. В топ-10 также вошли Ozon (16,2%), 2ГИС (15,8%), «Золотое яблоко» (12,2%), «Газпром нефть» и Альфа-банк (по 10,2%), Huawei (9,2%) и «Аэрофлот» (6,5%).
Исследование также показало, что 65% студентов ссузов пока не работают, а 71% из них не ищут работу. При этом 63% респондентов хотели бы после окончания учебы работать по специальности. Среди работающих студентов 23% заявили, что уже трудятся по специальности, еще 15% сообщили, что их работа в значительной степени связана с получаемым образованием.
Главными факторами выбора работодателя студенты назвали баланс работы и личной жизни (72%), возможность гибкого графика (65%) и дружный коллектив (60%). Зарплатные ожидания во время учебы составляют 50−60 тыс. руб. на руки, после окончания ссуза — 70−80 тыс. руб.
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