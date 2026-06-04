FutureToday назвала лидеров рейтинга лучших работодателей России

Исследование также показало, что 65% студентов ссузов пока не работают, а 71% из них не ищут работу. При этом 63% респондентов хотели бы после окончания учебы работать по специальности. Среди работающих студентов 23% заявили, что уже трудятся по специальности, еще 15% сообщили, что их работа в значительной степени связана с получаемым образованием.