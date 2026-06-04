Путин назвал Су-57 лучшим самолётом на сегодняшний день

Путин рассказал, что РФ когда-то предлагала Индии совместно разрабатывать истребитель пятого поколения. Индийская сторона тогда решила повременить и предложила России сделать это самостоятельно. По словам президента, этот самолёт мог бы стать совместным производством, но Москва создала его сама. При этом Путин подтвердил, что РФ готова работать с Нью-Дели над Су-57, а также поставлять его и развивать, подчеркнув, что в этом вопросе нет никаких ограничений.