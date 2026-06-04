ПСЖ отказался от покупки Батракова

По информации источника, французский клуб решил сосредоточиться на усилении других позиций. Приоритетными целями на лето названы 19-летний нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи и 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Батраков в этот список не попал.
Напомним, ранее появилась информация, что Алексей Батраков вступил в детальные переговоры с ПСЖ и может подписать контракт до старта чемпионата мира 2026 года. Ради сделки с парижанами российский футболист отклонил щедрое предложение «Галатасарая». Турецкий клуб обещал соглашение до 2030 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро ежегодно и подписным бонусом в пять миллионов.
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