Приехавшим из России на родину армянам стали вручать повестки

Позднее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что в случае, если приехавший в Армению гражданин республики является военнообязанным, то у него присутствует долг перед родиной. На вопрос, относится ли это только к прибывшим из России, Папикян уточнил, что речь идет в том числе об армянах, приезжающих из Франции, США и других стран, передает канал «Sputnik Армения» в мессенджере МАКС.