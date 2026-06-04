Бывшая девушка Шаляпина Анна Калашникова на кинопремьере оголила загоревшие в Дубае ноги

Светская львица Анна Калашникова дождалась наступления тепла и приехала в кино в наряде, который теперь обсуждают посетители данной премьеры. На красную дорожку она надела довольно короткую юбку, да еще с прозрачными вставками, так что всё могли оценить загар на ногах. Как выяснилось, Калашникова недавно вернулась из Дубая, где получила приличную порцию солнечных ванн. Оценить длину юбки и загар на ногах вы тоже можете на видео.