Светская львица Анна Калашникова дождалась наступления тепла и приехала в кино в наряде, который теперь обсуждают посетители данной премьеры. На красную дорожку она надела довольно короткую юбку, да еще с прозрачными вставками, так что всё могли оценить загар на ногах. Как выяснилось, Калашникова недавно вернулась из Дубая, где получила приличную порцию солнечных ванн. Оценить длину юбки и загар на ногах вы тоже можете на видео.
Бывшая девушка Шаляпина Анна Калашникова на кинопремьере оголила загоревшие в Дубае ноги
Светская львица Анна Калашникова дождалась наступления тепла и приехала в кино в наряде, который теперь обсуждают посетители данной премьеры. На красную дорожку она надела довольно короткую юбку, да еще с прозрачными вставками, так что всё могли оценить загар на ногах. Как выяснилось, Калашникова недавно вернулась из Дубая, где получила приличную порцию солнечных ванн. Оценить длину юбки и загар на ногах вы тоже можете на видео.
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