Татьяна Догилева раскрыла печальную тайну: довела дочь до слез

Легендарная Татьяна Догилева впервые за много лет увиделась с журналистами и рассказала о своей жизни. Так, она призналась, что не хочет говорить о своей дочери, потому что та не любит этого. Впрочем, кое-какие аспекты своей жизни Догилева все же поведала. В частности, рассказала, что её дочь даже плакала после истории, которая случилась в детстве. Что же произошло в звездной семье- ответ на видео.