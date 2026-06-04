Путин: Россия выполняет социальные обязательства перед гражданами страны

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами страны, индексирует пенсии и пособия, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации, индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия, поддерживающие семьи с детьми и так далее», — сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>