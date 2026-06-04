Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия выполняет социальные обязательства перед гражданами страны

Путин: Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами страны.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами страны, индексирует пенсии и пособия, заявил президент России Владимир Путин.

Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации, индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия, поддерживающие семьи с детьми и так далее», — сказал Путин в ходе встречи.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>