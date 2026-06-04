Путин: Россия опередила Европу и Японию по паритету покупательной способности

Ранее Владимир Путин заявил, что слухи о серьёзных проблемах в российской экономике оказались сильно преувеличенными. Глава государства напомнил известную остроту Марка Твена. По его словам, России уже прочили и военный разгром, и полностью уничтоженную экономику, однако факты говорят об обратном. Поэтому он призвал не путать желаемое с действительным и опираться исключительно на сухие цифры.