Гудок прошлого: легендарный паровоз впервые привез туристов в Багратионовск

Ретропоезд будет курсировать между Калининградом и Багратионовском по вторникам и четвергам до конца сентября. От Южного вокзала состав отправляется в 10:30, а обратно возвращается в 17:30, предлагая жителям и туристам необычный способ открыть для себя историю региона.