Гудок прошлого: легендарный паровоз впервые привез туристов в Багратионовск

В Калининградской области состоялось настоящее путешествие в прошлое. Первый пригородный поезд на паровозной тяге доставил в Багратионовск 165 пассажиров, подарив им атмосферу железнодорожной романтики начала прошлого века.
Необычная поездка удивила гостей не только клубами пара и характерным гудком старинного локомотива. После прибытия машинисты поддержали давнюю железнодорожную традицию и приготовили прямо в топке паровоза яичницу на лопате. Угощение досталось пассажиру, который первым приобрел билет на этот рейс.
Затем путешественники отправились знакомиться с достопримечательностями города. Особый интерес вызвал форбург замка Прейсиш-Эйлау, недавно открывшийся после реконструкции, где для гостей организовали специальную экскурсию.
Ретропоезд будет курсировать между Калининградом и Багратионовском по вторникам и четвергам до конца сентября. От Южного вокзала состав отправляется в 10:30, а обратно возвращается в 17:30, предлагая жителям и туристам необычный способ открыть для себя историю региона.