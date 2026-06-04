Путин проводит встречу с президентом Узбекистана в Константиновском дворце

Отмечается, что Мирзиёев поблагодарил российского лидера за приглашение в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форуме (ПМЭФ). Также он подчеркнул, что Узбекистан не планирует останавливаться в совместных проектах с Россией в энергетике.