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Путин проводит встречу с президентом Узбекистана в Константиновском дворце

Президенты России и Узбекистана проводят встречу в рамках ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце.

Отмечается, что Мирзиёев поблагодарил российского лидера за приглашение в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форуме (ПМЭФ). Также он подчеркнул, что Узбекистан не планирует останавливаться в совместных проектах с Россией в энергетике.

Кроме того, Мирзиёев заявил о больших намерениях Узбекистана по реализации совместных проектов в культуре и других сферах.