Путин призвал Киев выполнять закон о запрете героизации нацизма

«Слушайте, там, по-моему, в законе прописано, или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе — нужно было бы исполнять этот закон», — сказал Путин в ходе встречи.