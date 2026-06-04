СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Киевские власти должны понимать, что недостаточно лишь прописать, но необходимо и исполнять закон о запрете героизации нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«Слушайте, там, по-моему, в законе прописано, или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе — нужно было бы исполнять этот закон», — сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>