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Путин призвал Киев выполнять закон о запрете героизации нацизма

Путин: киевские власти должны исполнять закон о запрете героизации нацизма.

Источник: © РИА Новости

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Киевские власти должны понимать, что недостаточно лишь прописать, но необходимо и исполнять закон о запрете героизации нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

«Слушайте, там, по-моему, в законе прописано, или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе — нужно было бы исполнять этот закон», — сказал Путин в ходе встречи.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>