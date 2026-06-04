Казань за две недели до саммита АСЕАН: проверки отелей, ремонт дорог и ограничения движения

Метшин считает, что выбор Казани как локации для проведения саммита во многом связан с международным авторитетом Татарстана и лично Раиса республики Рустама Минниханова, который активно взаимодействует со странами исламского мира. А в странах АСЕАН, по его словам, проживает много мусульман. Так, например, в Индонезии — 287 млн жителей, подавляющее большинство которых — мусульмане.