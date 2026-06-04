Казань за две недели до саммита АСЕАН: проверки отелей, ремонт дорог и ограничения движения

В Казани за две недели до саммита Россия — АСЕАН проверяют гостиницы, готовят ограничения движения и парковки, убирают незаконную торговлю, пишет ИА «Татар-информ». О том, как город готовится принять делегации из 13 стран и какие объекты станут площадками международного форума, говорили на заседании оперштаба в мэрии Казани.
Саммит станет одним из крупнейших событий года.
Ход подготовки саммита Россия — АСЕАН обсудили на заседании городского оперативного штаба по подготовке и проведению этого события в мэрии Казани. До проведения международного события в столице Татарстана остается менее двух недель, саммит пройдет с 17 по 19 июня.
Мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что по своему масштабу и значимости саммит станет вторым крупнейшим международным событием в новейшей истории города после саммита БРИКС. Страны Юго-Восточной Азии являются важными партнерами России, а развитие политических контактов способствует укреплению экономических и культурных связей, добавил градоначальник.
Метшин считает, что выбор Казани как локации для проведения саммита во многом связан с международным авторитетом Татарстана и лично Раиса республики Рустама Минниханова, который активно взаимодействует со странами исламского мира. А в странах АСЕАН, по его словам, проживает много мусульман. Так, например, в Индонезии — 287 млн жителей, подавляющее большинство которых — мусульмане.
«Мы наработали, так сказать, мускулы, имеем компетенцию, инфраструктуру для организации таких глобальных событий. Поэтому нам с вами доверено вновь представить лицо нашей страны», — сказал Метшин.
В Казани ожидают делегации из 13 стран и организаций.
Решение о том, что саммит Россия — АСЕАН пройдет в столице Татарстана, было принято лишь 21 апреля, поэтому подготовка идет в максимально сжатые сроки.
Генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов рассказал что приглашения направлены 13 делегациям. Среди участников — Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия и секретариат АСЕАН. Кроме того, МИД России рассматривает возможность приглашения руководителей ряда международных организаций.
Программа саммита включает три дня. В первый день, 17 июня, запланированы заезд делегаций, двусторонние встречи, деловой форум и официальный прием. Основные мероприятия состоятся 18 июня на площадке «Казань Экспо», а 19 июня участники начнут покидать город.
Деловой форум пройдет в IT-парке имени Рамеева.
Деловой форум Россия — АСЕАН пройдет 17 июня в IТ-парке имени Башира Рамеева. Мероприятие соберет представителей бизнеса и состоится без участия глав государств.
Накануне саммита, 15 и 16 июня, в Казани пройдет совещание старших должностных лиц АСЕАН — заместителей министров иностранных дел и других представителей стран объединения. Они займутся подготовкой документов и согласованием вопросов, которые затем будут вынесены на рассмотрение лидеров государств.
С 10 июня начнется подготовка ключевых объектов саммита. Одновременно усиленный режим работы введут все службы и ведомства, которые отвечают за безопасность мероприятия.
Для гостей откроют выставку предприятий Татарстана.
Главной площадкой саммита станет «Казань Экспо», где подготовка началась сразу после окончания международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Часть инфраструктуры, созданной для форума, будет использована повторно.
Новое здание театра им. Г. Камала станет площадкой для торжественного приема от имени Российской Федерации. Казанский Кремль планируется задействовать для проведения двусторонних встреч руководителей государств.
Дополнительной площадкой станет Центр уникального мастерства (ЦУМ). Здесь организуют выставку предприятий Татарстана, которую предложат посетить всем зарубежным делегациям. Экспозиция познакомит участников саммита с промышленным и технологическим потенциалом республики.
Отели проверят вплоть до состояния мыльниц.
Для размещения официальных делегаций подготовили 13 объектов с номерами президентского уровня.
«Детальная картина должна быть по каждому отелю, вплоть до мыльницы», — поручил Метшин.
Всего в проведении саммита планируется задействовать до 30 гостиниц, чтобы расселить участников и представителей СМИ.
«Спасибо отельерам, к БРИКСу очень многие обновили инфраструктуру, оборудование, переделали номерной фонд. Но это не отменяет щепетильности в подготовке к событию. Мы всегда говорим, что любое событие организуем как в первый раз», — сказал Метшин.
Для персонала, задействованного в организации мероприятий, предполагается использовать общежития федеральных вузов. Из-за этого скорректируют сроки завершения учебного года и формат работы некоторых образовательных учреждений.
Туристическая инфраструктура готова к гостям из стран АСЕАН.
Директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили сообщил, что в городе провели комплексную проверку туристической инфраструктуры, задействованной в приеме гостей саммита.
По его словам, специалисты обследовали гостиницы и прилегающие территории, выявили ряд замечаний и оперативно добились их устранения.
«Гостиничная инфраструктура полностью готова обеспечить прием участников саммита на высоком уровне», — подчеркнул Шавлиашвили.
Также была проведена инспекция аэропорта и железнодорожного вокзала. Во время обсуждения мэр Казани обратил внимание на автобусы ПАЗ, которые сегодня курсируют между аэропортом и городом. Метшин заявил, что такие автобусы не должны становиться частью впечатления иностранных гостей.
«В Казани такого нет. А аэропорт находится на территории Лаишевского района, это территория республики. Коллегам из Миндортранса нужно больше заниматься общественным транспортом, своими глазами увидеть, какие автобусы выходят на дороги», — поручил градоначальник.
Незаконную торговлю и парковки ограничат.
Председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов сообщил, что специалисты обследовали 189 маршрутов движения гостей и свыше 30 мест размещения делегаций. На этих территориях расположены 75 нестационарных торговых объектов.
По словам Фазылянова, владельцам торговых точек с неудовлетворительным внешним видом предписано привести их в порядок. В отношении предпринимателей, которые проигнорировали требования, уже начата процедура расторжения договоров и демонтажа объектов. Всего в рамках подготовки к саммиту демонтировано 50 незаконных торговых объектов, из них девять находились непосредственно на маршрутах следования гостей.
Председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров сообщил, что на время проведения саммита подготовлены ограничения парковки и движения транспорта возле основных площадок мероприятий.
Так, вышло постановление исполкома об ограничении парковки и движения транспортных средств, а также средств индивидуальной мобильности, курьерской службы доставки на участках улично-дорожной сети и мест проведения мероприятий. Это Казанская Ратуша, IT-парк, театр имени Камала, Агропромышленный парк «Казань», ЦУМ, Казанский ипподром, а также станции Казанского метрополитена и места размещения участников форума.