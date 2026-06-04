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Два важных шага за неделю: Артём Симонян женился и продлил соглашение с «Ротором»

Полузащитник Артём Симонян продолжит выступать за волгоградский «Ротор» — стороны заключили новый контракт.

Полузащитник Артём Симонян продолжит выступать за волгоградский «Ротор» — стороны заключили новый контракт по схеме «1+1».

В минувшем сезоне 31‑летний хавбек стал главным диспетчером команды: с шестью голевыми передачами он возглавил список ассистентов «Ротора». Всего в активе Симоняна — 31 матч за клуб, в которых он отметился тремя забитыми мячами. Стабильная игра в центре поля и умение вовремя снабдить партнёра точной передачей сделали Симоняна одним из ключевых исполнителей в тактических схемах тренерского штаба. Продление контракта с футболистом — логичный шаг для укрепления средней линии перед стартом нового сезона. Приятным дополнением к спортивным новостям стали личные события в жизни футболиста: в минувшие выходные Артём Симонян сыграл свадьбу. Руководство клуба и товарищи по команде тепло поздравили новобрачного, пожелав счастья и благополучия молодой семье. Теперь полузащитник может полностью сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону. «Ротор» рассчитывает, что опыт и креатив Симоняна помогут команде решать высокие задачи в грядущих турнирах. Александр ВеселовскийФото: СК «Ротор».