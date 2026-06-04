От ПВО и Донбасса до выборов и Европы: главное со встречи Путина с мировыми СМИ

Говоря о применении вооружений, Путин отметил, что по Украине не было ни одного боевого применения комплекса «Орешник» в полном смысле слова. По его словам, испытательный удар нанесли по «сараю», чтобы изучить поведение боевых элементов, и в будущем могут принять решения о полноформатном использовании комплекса, в том числе в городской застройке.