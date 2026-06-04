Волгоградцев предупредили о 10-часовой магнитной буре уровня G3

Солнечные взрывы произошли накануне с разницей в несколько часов. Солнечное вещество, выброшенное в результате этих вспышек, может образовать одно плазменное облако размером около 200 миллионов километров. Избежать землянам геомагнитного удара скорее всего не получится, учитывая такие размеры. Однако сценарий может случайным образом и измениться.