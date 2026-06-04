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«Звездач»: Прохор Шаляпин владеет недвижимостью на 150 миллионов рублей

Российский певец Прохор Шаляпин владеет двумя квартирами в Москве, приобрел отдельное жилье для своей матери и получил в наследство апартаменты в Сочи. Общая сумма его недвижимости превышает 150 миллионов рублей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил «Звездач» со ссылкой на источники.

Российский певец Прохор Шаляпин владеет двумя квартирами в Москве, приобрел отдельное жилье для своей матери и получил в наследство апартаменты в Сочи. Общая сумма его недвижимости превышает 150 миллионов рублей. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил «Звездач» со ссылкой на источники.

По неподтвержденной информации, в начале 2025 года Шаляпин приобрел квартиру в Мытищах специально для матери — на покупку, ремонт и обустройство жилья он потратил около 14 миллионов рублей.

— Вскоре после покупки жилья для мамы Прохор решил расширить и собственные владения в Москве. Летом 2025 года он приобрел еще одну квартиру в том же доме и на том же этаже, где живет сам. В одном из интервью Шаляпин жаловался, что в его основной квартире площадью около 130 квадратных метров давно перестало хватать места для вещей, — говорится в публикации.

Одну квартиру певец оставил для сна и отдыха, а вторую решил превратить в гардеробную, гостиную и пространство для гостей. Квартиру в Сочи площадью около 400 квадратных метров Шаляпин унаследовал от подруги своей бабушки и в данный момент вместе с внуком бывшей владелицы сдает жилье в аренду, передает Telegram-канал.

3 июня Шаляпин рассказал, что планировал уложиться в пять миллионов рублей во время ремонта квартиры для его матери, но итоговая сумма значительно превысила его ожидания — ремонт кухни обошелся более чем в миллион рублей. Артист объяснил превышение бюджета ростом цен и многочисленными дополнительными расходами.