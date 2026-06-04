«Звездач»: Прохор Шаляпин владеет недвижимостью на 150 миллионов рублей

— Вскоре после покупки жилья для мамы Прохор решил расширить и собственные владения в Москве. Летом 2025 года он приобрел еще одну квартиру в том же доме и на том же этаже, где живет сам. В одном из интервью Шаляпин жаловался, что в его основной квартире площадью около 130 квадратных метров давно перестало хватать места для вещей, — говорится в публикации.