В Луганске открылась выставка художницы Лады Подольской об Арктике

«В экспозиции представлены 40 живописных и графических работ, выполненных в техниках пастели и акварели. Кроме того, на выставку я отобрала две работы, напрямую не связанные с Арктикой, но связанные с пространством и временем донецких степей: “Я остаюсь” и “Пока ты спал”. Они объединены общей мыслью быстротечности жизни и бесконечности пространства. Небольшая работа из экспедиции на “Михаиле Сомове” в 2023 году “Судовое время” как звено цепи объединяет эти две работы в экспозиции, напоминая нам, как хрупка наша планета и как немного, возможно, у нас времени, чтобы спасти ее», — сказала Подольская.