В Луганске открылась выставка художницы Лады Подольской об Арктике

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Выставочный проект «Анатомия айсберга. Арктика» художницы Лады Подольской (Москва) открылся в Луганском художественном музее, автор представила 40 работ по итогам экспедиции в Арктику на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов», рассказала ТАСС Подольская.
Экспозиция приурочена к 500-летию освоения Северного морского пути, 100-летию Советской Арктики и 50-летию «Сомова».
«В экспозиции представлены 40 живописных и графических работ, выполненных в техниках пастели и акварели. Кроме того, на выставку я отобрала две работы, напрямую не связанные с Арктикой, но связанные с пространством и временем донецких степей: “Я остаюсь” и “Пока ты спал”. Они объединены общей мыслью быстротечности жизни и бесконечности пространства. Небольшая работа из экспедиции на “Михаиле Сомове” в 2023 году “Судовое время” как звено цепи объединяет эти две работы в экспозиции, напоминая нам, как хрупка наша планета и как немного, возможно, у нас времени, чтобы спасти ее», — сказала Подольская.
Автора и гостей выставки приветствовали депутат Народного Совета ЛНР, первый заместитель секретаря Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Леонов, директор Луганского художественного музея, заслуженный работник культуры ЛНР Лидия Борщенко. Особое внимание на открытии уделили чествованию Героя Советского Союза, моряка-полярника, капитана «Сомова», почетного гражданина Луганска Валентина Родченко. Именно ему автор проекта посвятила свое произведение «Капитан».
Центральная тема экспозиции — эстетическое и философское осмысление существования айсберга. Художница акцентирует внимание на цветовой палитре полярной области: красные пещеры, ярко-синие торосы, бледно-бирюзовые оттенки ледяных массивов.
«Центром экспозиции был выбран триптих “В пространстве мифа” в технике традиционной масляной живописи на холсте. Это кульминационная работа на сегодняшнем этапе проекта призвана выразить идею конструирования нового мифа о нашей стране, ее прошлом, вдохновляющем настоящие и будущие свершения. В сказке “Конек-Горбунок” Иван прыгает в котел с молоком, чтобы возродится прекрасным принцем, так и судно “Михаил Сомов”, попадая в разные передряги, неизменно приходит в порт своим ходом», — добавила художница.
Основная часть работ, представленных на выставке, была создана в 2023 году на борту «Сомова». Экспедиция проходила по Белому, Баренцеву и Карскому морям, где посетила ряд полярных станций на побережье и островах, в том числе архипелагах Северная Земля, Новая Земля и Землю Франца-Иосифа. В ходе рейса «Михаил Сомов» сел на мель 24 июля 2023 года между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с «Сомова» пересадили на судно «Профессор Молчанов», оно пришло в Архангельск 16 августа, «Сомов» вернулся в Архангельск 18 августа.
Об авторе.
Подольская — член Союза художников России, лауреат профессиональных наград, включая золотую и серебряную медали Союза художников России. Ее работы находятся в государственных и частных коллекциях в России и за рубежом.