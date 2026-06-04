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Газета.Ru: С бизнеса мужа Карпович в суде требуют 2,5 миллиона рублей

От компании «Агломерат-Тюмень», которой владеет супруг актрисы Мирославы Карпович Евгений Рагулин, через суд потребовали выплатить 2,5 миллиона рублей. На данный момент заявление оставили без движения из-за нарушений, которые необходимо устранить до 19 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила Газета.Ru со ссылкой на источники.

От компании «Агломерат-Тюмень», которой владеет супруг актрисы Мирославы Карпович Евгений Рагулин, через суд потребовали выплатить 2,5 миллиона рублей. На данный момент заявление оставили без движения из-за нарушений, которые необходимо устранить до 19 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила Газета.Ru со ссылкой на источники.

Компания Рагулина занимается поставками автосервисного, гаражного оборудования и расходных материалов для обслуживания автомобилей. Предприниматель является генеральным директором и единственным учредителем фирмы, убытки которой в 2025 году составили 74 миллиона рублей.

— В мае 2026 года на бизнес Рагулина подали иск в суд за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Истец требует от компании возмещения ущерба в размере 2,5 миллиона рублей, — передает газета.

3 июня стало известно, что Мирослава Карпович вышла замуж за Евгения Рагулина, который на 11 лет моложе ее. На данный момент пара находится в Париже, а затем полетит на острова в свадебное путешествие. В тот же день предприниматель опубликовал совместную фотографию, на которой виден округлившийся живот актрисы.