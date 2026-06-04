Евраев: новый стадион «Шинник» в Ярославле поможет развитию футбольного клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Строительство нового стадиона «Шинник» в Ярославле станет стимулом для развития футбольного клуба «Шинник» и его выхода в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас ФК «Шинник» играет в Лиге Пари (Первой лиге) и занимает восьмое место в турнирной таблице.
«Коллеги (Банк ПСБ — прим. ТАСС) будут строить новый стадион “Шинник” — 12-тысячник на месте действующего стадиона. Сейчас идет проектирование, объект планируют построить к 2030 году», — сказал Евраев.
Затраты на возведение нового стадиона составят не менее 16 млрд рублей, инвестировать в строительство будет Банк ПСБ. Планируется, что возле стадиона также появится офисное пространство банка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.