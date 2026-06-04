Евраев: новый стадион «Шинник» в Ярославле поможет развитию футбольного клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Строительство нового стадиона «Шинник» в Ярославле станет стимулом для развития футбольного клуба «Шинник» и его выхода в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.