Юрист Сиротина: родители могут попросить о сокращении рабочего времени

Незаконный отказ родителям ребенка до 14 лет грозит обращением в трудовую инспекцию или судом с требованием компенсации морального вреда. При этом сама работа в режиме неполного времени не ущемляет права на ежегодный отпуск и никак не влияет на расчет трудового стажа.