Юрист Сиротина: родители могут попросить о сокращении рабочего времени

Сотрудники имеют право запросить сокращение рабочего времени, и в первую очередь этой возможностью могут воспользоваться родители несовершеннолетних детей. Об этом «Российской газете» рассказала юрист Мария Сиротина.
По общему правилу рабочая неделя не превышает 40 часов, а изменение графика по простому соглашению сторон работодатель вправе не одобрить. Однако закон категорически запрещает отказывать в такой просьбе при работе во вредных условиях, проблемах со здоровьем или наличии детей, устанавливая режим по желанию работника с учетом производственных условий.
Незаконный отказ родителям ребенка до 14 лет грозит обращением в трудовую инспекцию или судом с требованием компенсации морального вреда. При этом сама работа в режиме неполного времени не ущемляет права на ежегодный отпуск и никак не влияет на расчет трудового стажа.
При этом оба родителя воспользоваться этой льготой одновременно не могут, поэтому работодатель абсолютно законно может потребовать свидетельство о рождении и справку о графике работы второго родителя. Оплата труда в таких условиях производится исключительно пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
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