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Онколог Ивашков оценил риск развития рака из-за привычки спать с телефоном

Многие люди считают, что излучение от телефона, лежащего ночью под подушкой, вызывает рак, но это не так. Эта привычка является абсолютно безопасной, то же самое касается использования микроволновок и других приборов. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков.

Многие люди считают, что излучение от телефона, лежащего ночью под подушкой, вызывает рак, но это не так. Эта привычка является абсолютно безопасной, то же самое касается использования микроволновок и других приборов. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков.

Врач объяснил, что люди мыслят подобным образом, поскольку просто не хотят думать, что реальными причинами появления рака являются сигареты и другие распространенные вредные привычки. Он отметил, что списывать развитие этого заболевания на бытовую технику, гаджеты и 5G очень удобно.

По словам Ивашкова, у многих людей в современном мире есть несколько смартфонов под разные цели, но количество случаев заболеваний рака от этого не увеличилось. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Доктора».

Также Владимир Ивашков отметил, что самая высокая предрасположенность к онкологическим заболеваниям наблюдается у людей в возрасте от 65 до 85 лет. Он объяснил, что такая тенденция связана с тем, что с годами в организме накапливаются генетические изменения, которые могут повышать вероятность злокачественных процессов.