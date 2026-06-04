Онколог Ивашков оценил риск развития рака из-за привычки спать с телефоном

Также Владимир Ивашков отметил, что самая высокая предрасположенность к онкологическим заболеваниям наблюдается у людей в возрасте от 65 до 85 лет. Он объяснил, что такая тенденция связана с тем, что с годами в организме накапливаются генетические изменения, которые могут повышать вероятность злокачественных процессов.