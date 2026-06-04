Онколог Ивашков оценил риск развития рака из-за привычки спать с телефоном

Многие люди считают, что излучение от телефона, лежащего ночью под подушкой, вызывает рак, но это не так. Эта привычка является абсолютно безопасной, то же самое касается использования микроволновок и других приборов. Об этом рассказал онколог Владимир Ивашков.
Врач объяснил, что люди мыслят подобным образом, поскольку просто не хотят думать, что реальными причинами появления рака являются сигареты и другие распространенные вредные привычки. Он отметил, что списывать развитие этого заболевания на бытовую технику, гаджеты и 5G очень удобно.
По словам Ивашкова, у многих людей в современном мире есть несколько смартфонов под разные цели, но количество случаев заболеваний рака от этого не увеличилось. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Доктора».
Также Владимир Ивашков отметил, что самая высокая предрасположенность к онкологическим заболеваниям наблюдается у людей в возрасте от 65 до 85 лет. Он объяснил, что такая тенденция связана с тем, что с годами в организме накапливаются генетические изменения, которые могут повышать вероятность злокачественных процессов.