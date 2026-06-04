Жители Ростовской области сообщили о перебоях мобильной связи

Нестабильную связь и перебои интернета отметили в нескольких частях Ростова. Кроме того, похожие неполадки зафиксировали в Сальске. В отдельных случаях люди якобы не могли зайти на сайты, которые находятся в белых списках. Также нарекания поступили от некоторых жителей Азова.