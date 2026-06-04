Жители Ростовской области сообщили о перебоях мобильной связи

4 июня жители Ростовской области пожаловались на периодическое отсутствие сотовой связи и мобильного интернета. Об этом сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Нестабильную связь и перебои интернета отметили в нескольких частях Ростова. Кроме того, похожие неполадки зафиксировали в Сальске. В отдельных случаях люди якобы не могли зайти на сайты, которые находятся в белых списках. Также нарекания поступили от некоторых жителей Азова.
Напомним, ранее перебои со связью объяснили мерами по защите населения.
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