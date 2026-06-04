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Юбилейный X Всемирный фестиваль циркового искусства открылся в столице

В столице дали старт X Всемирному фестивалю циркового искусства «Идол-2026».

Церемония открытия «Идола-2026» с размахом прошла в Большом Московском цирке на Вернадского.

«За всю историю в фестивале приняли участие около 2 тысяч артистов из нескольких десятков стран, — рассказал на открытии руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. — Я хочу поблагодарить всех артистов и наших друзей из зарубежных стран, которые ежегодно приезжают на “Идол”. Именно благодаря всем вам этот фестиваль рушит барьеры и строит мосты для того, чтобы весь мир видел нашу прекрасную столицу».

За 10 лет на фестивале показали своё мастерство участники из 50 стран. А это значит, что каждая четвёртая страна на карте мира когда-либо становилась частью истории «Идола». Неудивительно, что Москву в эти дни называют главной цирковой столицей Земли. Кстати, представления также пройдут и в цирке-шапито в парке «Сокольники».

В программе этого года 170 артистов из 12 стран — от России и Китая до Танзании и Чили. Гостей ждут воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглёры, дрессировщики, икарийские игры и неувядающая клоунада. Всё действо сопровождается шоу балета Большого Московского цирка.

За режиссурой — Дарья Пурчинская, за художественным руководством — народный артист РФ Аскольд Запашный. В роли ведущих — Эдгард Запашный и Лера Кудрявцева.

Оценивают мастерство два жюри: профессионалы из Испании, США, Перу, Китая, Франции, Италии, Венгрии и России, а также представители СМИ. Итог — статуэтки «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый Идол» и специальные призы.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы в рамках проекта «Лето в Москве» до 12 июля.

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