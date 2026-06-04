Юбилейный X Всемирный фестиваль циркового искусства открылся в столице

«За всю историю в фестивале приняли участие около 2 тысяч артистов из нескольких десятков стран, — рассказал на открытии руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. — Я хочу поблагодарить всех артистов и наших друзей из зарубежных стран, которые ежегодно приезжают на “Идол”. Именно благодаря всем вам этот фестиваль рушит барьеры и строит мосты для того, чтобы весь мир видел нашу прекрасную столицу».