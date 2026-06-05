Миллионы иностранцев поражены красотой Казахстана: видео блогеров бьет рекорды

Свое путешествие команда инфлюенсеров начала с Алматинской области, где они запечатлели озеро Каинды, бескрайние жайлау, традиционные юрты и искусство соколиной охоты. Иностранные гости особо отметили казахское гостеприимство, а один из их совместных роликов всего за сутки набрал порядка 3 млн просмотров. Восхищенные подписчики со всего мира признались в комментариях, что теперь мечтают посетить Казахстан.