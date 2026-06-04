Трагедия с наследством: как не потерять имущество через 6 месяцев

Волгоградцы регулярно сталкиваются со спорами о наследстве после смерти родственников. Эксперты отмечают: важно помнить, что закон дает всего 6 месяцев на принятие наследства, а пропуск этого срока может привести к потере прав на имущество и необходимости обращаться в суд.
По закону принять наследство можно двумя способами — через нотариуса или фактически вступив во владение имуществом. Однако квартиры, дома, земельные участки, банковские счета, автомобили, ценные бумаги и доли в бизнесе требуют обязательного обращения к нотариусу.
Кроме того, вместе с имуществом наследники получают и долги умершего, если они не относятся к обязательствам, прекращающимся после смерти. Размер госпошлины для близких родственников составляет 0,3% стоимости имущества, но не более 100 тысяч рублей.
«Необходимо принять наследство в течение 6 месяцев с даты смерти», — напоминают специалисты по наследственному праву.
Волгоградцам, столкнувшимся с оформлением наследства, специалисты советуют не откладывать визит к нотариусу. Особенно это касается владельцев квартир, домов, земельных участков и банковских вкладов, поскольку без оформления документов распорядиться таким имуществом в дальнейшем не получится, — пишет «Точка зрения».
Ранее сообщалось о выдворении сотен иностранцев из региона.