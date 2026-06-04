Лавров увидел превращение украинского конфликта в «войну Трампа»

«То, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.