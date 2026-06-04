Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров увидел превращение украинского конфликта в «войну Трампа»

Лавров: слова Рубио говорят о том, что украинский конфликт стал войной Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины свидетельствует о том, что «война Байдена» стала «войной Трампа». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Рубио выступал в Конгрессе и подчеркнул, что США не могут быть беспристрастными или посредниками в украинском конфликте, так как поддерживают Украину.

«То, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что российская позиция по урегулированию конфликта на Украине по итогам саммита на Аляске осталась той же.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше