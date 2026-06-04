Названы главные признаки переродившейся родинки

Врач уточнил, что первый признак — цвет родинки. Меланомы имеют разные оттенки: черные, коричневые, могут быть изъязвления, красные участки. Границы у родинок обычно четкие, ровные. У меланом — неровные, переходящие, то есть визуально довольно сильно отличающиеся.